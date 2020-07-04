Активная фронтальная система накрыла Беларусь

Сегодня в большинстве районов страны будет теплая комфортная погода, сообщили в Белгидромете.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.

Погода в регионах:

Брест +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);

Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);

Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);

Минск +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.