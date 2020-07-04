Активная фронтальная система накрыла Беларусь
Сегодня в большинстве районов страны будет теплая комфортная погода, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);
- Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, гроза);
- Минск +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
Только самые важные новости в наших каналах в