«Рад нашим отношениям». Лукашенко восхищен Грефом

Александр Лукашенко сделал много комплиментов в ходе встречи с президентом и председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом.

Фото пресс-службы президента

Так, в частности, говоря о личных отношениях он отметил, что банкир является человеком «неравнодушным к развитию Беларуси».

«Я очень часто думаю о наших отношениях, — приводит пресс-служба президента его слова. — Начинаю задавать себе вопрос: как могло так случиться, что люди с относительно разными (не политическими даже), наверное, экономическими, взглядами, могут вот так близко сойтись и даже дружить? Поэтому я, честное слово, рад нашим отношениям».

Затронув тему банковских вопросов в Беларуси, Лукашенко отметил, что в Беларуси Сбербанка участвует в различных проектах.

Касаясь нового фонтана в Минске, который является подарком от Сбербанка России ко Дню независимости, он заявил, что «очень нравится тем, кто это видел»: «Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен».