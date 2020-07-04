Россия начала поставки в Беларусь своего нового лекарства против COVID-19

Россияне начали поставки в Беларусь разработанного в РФ лекарства «Авифавир», которое называют средством против COVID-19.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар», в июне было произведено первых 100 тыс. курсов препарата (изначально планировалось выпустить около 60 тыс. курсов).

«Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь», — отмечается в сообщении.

В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов. Со временем планирует увеличить производственные мощности до 300 тыс. курсов в месяц.

В ходе телефонного разговора 19 июня Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в том числе ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси, глава российского государства рассказал о новом препарате.

«В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. Как было отмечено, этот препарат эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси. Как отметил президент Беларуси, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении», — сообщала пресс-служба Лукашенко.