В пятерке стран с наибольшим количеством жертв COVID-19 произошли изменения
Очередные изменения произошли в пятерке стран с наибольшим количеством умерших от COVID-19. Такие данные на утро 5 июля приводит Университет Джонса Хопкинса.
Всего, как отмечается, в мире уже 11 271 021 человек заразился коронавирусной инфекцией нового типа. В числе «лидеров» находятся следующие страны:
- США — 2 839 542;
- Бразилия — 1 577 004;
- Россия — 673 564;
- Индия — 673 165;
- Перу — 299 080.
Скорее всего, в этой пятерке уже завтра произойдут изменения — Индия обойдет Россию (только за минувшие сутки число заболевших у индусов превысило 25 тысяч, а у россиян 7 тысяч).
А вот в пятерке стран-«лидеров» по число жертв COVID-19 уже произошли изменения (всего уже умерло 530 858 человек):
- США — 129 676;
- Бразилия — 64 265;
- Великобритания — 44 283;
- Италия — 34 854;
- Мексика — 30 366.
Как видим черный топ-5 покинула Франция, уступив место потомкам ацтеков.
Напомним, в Беларуси, по официальным данным на 4 июля, зарегистрированы 63 270 положительных тестов (всего проведено 1 059 299). За все время пандемии в Беларуси умерли 418 пациентов.
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