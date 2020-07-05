В пятерке стран с наибольшим количеством жертв COVID-19 произошли изменения

Очередные изменения произошли в пятерке стран с наибольшим количеством умерших от COVID-19. Такие данные на утро 5 июля приводит Университет Джонса Хопкинса.

Всего, как отмечается, в мире уже 11 271 021 человек заразился коронавирусной инфекцией нового типа. В числе «лидеров» находятся следующие страны:

США — 2 839 542; Бразилия — 1 577 004; Россия — 673 564; Индия — 673 165; Перу — 299 080.

Скорее всего, в этой пятерке уже завтра произойдут изменения — Индия обойдет Россию (только за минувшие сутки число заболевших у индусов превысило 25 тысяч, а у россиян 7 тысяч).

А вот в пятерке стран-«лидеров» по число жертв COVID-19 уже произошли изменения (всего уже умерло 530 858 человек):

США — 129 676; Бразилия — 64 265; Великобритания — 44 283; Италия — 34 854; Мексика — 30 366.

Как видим черный топ-5 покинула Франция, уступив место потомкам ацтеков.

Напомним, в Беларуси, по официальным данным на 4 июля, зарегистрированы 63 270 положительных тестов (всего проведено 1 059 299). За все время пандемии в Беларуси умерли 418 пациентов.