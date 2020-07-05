В пятерке стран с наибольшим количеством жертв COVID-19 произошли изменения

/ Мир
Просмотров: 769

Очередные изменения произошли в пятерке стран с наибольшим количеством умерших от COVID-19. Такие данные на утро 5 июля приводит Университет Джонса Хопкинса.

Всего, как отмечается, в мире уже 11 271 021 человек заразился коронавирусной инфекцией нового типа. В числе «лидеров» находятся следующие страны:

  1. США — 2 839 542;
  2. Бразилия — 1 577 004;
  3. Россия — 673 564;
  4. Индия — 673 165;
  5. Перу — 299 080.

Скорее всего, в этой пятерке уже завтра произойдут изменения — Индия обойдет Россию (только за минувшие сутки число заболевших у индусов превысило 25 тысяч, а у россиян 7 тысяч).

А вот в пятерке стран-«лидеров» по число жертв COVID-19 уже произошли изменения (всего уже умерло 530 858 человек):

  1. США — 129 676;
  2. Бразилия — 64 265;
  3. Великобритания — 44 283;
  4. Италия — 34 854;
  5. Мексика — 30 366.

Как видим черный топ-5 покинула Франция, уступив место потомкам ацтеков.

Напомним, в Беларуси, по официальным данным на 4 июля, зарегистрированы 63 270 положительных тестов (всего проведено 1 059 299). За все время пандемии в Беларуси умерли 418 пациентов.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

Как в Беларуси помогают беженцам, пострадавшим от ситуации с COVID-19

Как в Беларуси помогают беженцам, пострадавшим от ситуации с COVID-19

COVID-19. Когда у белорусов появится общественный иммунитет против коронавируса

COVID-19. Когда у белорусов появится общественный иммунитет против коронавируса