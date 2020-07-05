Кого ЦИК допустит к выборам: начинается регистрация кандидатов в президенты

/ Выборы
Просмотров: 1494

В Беларуси с сегодняшнего дня начинается процедура регистрации кандидатов в президенты.

Документы для регистрации подали семь человек: Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

30 июня Центризбирком опубликовал сведения о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты:

  • у Виктора Бабарико действительными признаны 165 744 подписи, хотя его штаб заявлял, что собрано почти 435 тысяч подписей, но по объективным причинам сдано 365 тысяч;
  • У Андрея Дмитриева действительными признаны 106 841 подпись. Он сообщал о 107 тысячах собранных подписей;
  • у Анны Канопацкой признаны действительными 146 588 подписей, хотя сама она заявляла журналистам, что подала немногим более 110 тысяч выверенных подписей;
  • у Александра Лукашенко признаны действительными 1 939 572 подписи. Руководитель его избирательного штаба Михаил Орда сообщал, что собрано около 2 млн подписей;
  • у Светланы Тихановской признаны действительными 104 757 подписей. Ее инициативная группа передавала в избиркомы около 110 тысяч подписей, еще 38 тысяч по разным причинам команда сдать не успела;
  • у Валерия Цепкало признаны действительными 75 249 подписей. Сам претендент заявлял о сдаче 160 тысяч при собранных 200 тысячах подписей;
  • у Сергея Черечня ЦИК признал действительными 143 109 подписей, в то время как Черечень сообщал о сборе 106,5 тысячи.

Согласно избирательному плану, ЦИК должен принять решения по поданным заявлениям до 14 июля включительно.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Андрей Дмитриев Анна Канопацкая Александр Лукашенко Светлана Тихановская Валерий Цепкало Сергей Черечень

Другие материалы на эту тему:

Цепкало жестко о режиме: мечтаю, чтобы Днем освобождения стало 9 августа

Цепкало жестко о режиме: мечтаю, чтобы Днем освобождения стало 9 августа

Виктор Бабарико останется за решеткой

Виктор Бабарико останется за решеткой

Выборы-2020. Лукашенко оказался последним

Выборы-2020. Лукашенко оказался последним

Кто будет считать голоса на выборах? Все те же, всё так же

Кто будет считать голоса на выборах? Все те же, всё так же