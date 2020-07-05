«Международная амнистия» начала акцию по освобождению Павла Северинца

Правозащитная организация «Международная амнистия» начала акцию по освобождению оппозиционного политика Павла Северинца.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. На следующий день суд Фрунзенского района Минска арестовал его на 15 суток за участие в одном из предыдущих предвыборных пикетов. Позже Северинцу были назначены административные аресты за участие в других акциях. В результате нескольких судебных заседаний Северинец получил суммарно 90 суток ареста.

«Из достоверных источников нам стало известно о жестоком обращении под стражей с ветераном белорусской оппозиции Павлом Северинцем, которого арестовали 7 июня. Павел Северинец — узник совести, которого следует немедленно освободить безо всяких условий, а до тех пор гарантировать его безопасность и неприкосновенность», — говорится в сообщении «Международной амнистии».

«По словам жены и уже освободившихся сокамерников, ему не дали встретиться с адвокатом и десять дней подряд держат в карцере. Ему приходится спать на нарах без матраса, которые ежедневно с 6.00 до 22.00 откидывают к стене. Все остальное время ему приходится стоять или сидеть на единственном табурете. В камере нет водопровода, Павла Северинца не выводят на прогулки. У него забрали личные вещи, средства гигиены и теплую одежду. Павел Северинец — набожный христианин, но у него отняли и Библию. До 29 июня в изоляторе отказывались принимать от жены передачи для Павла Северинца. Причем неизвестно, дошла ли до него передача, которую его тюремщики в конце концов приняли», — отмечает правозащитная организация.

Авторы сообщения напоминают, что Северинца уже признавали узником совести в 2011 году. Тогда он был приговорен к трем годам исправительных работ по итогам участия в массовых акциях протеста после президентских выборов 2010 года.

Правозащитники призывают неравнодушных граждан присоединиться к акции «Международной амнистии» — направлять на имя генпрокурора Беларуси Александра Конюка письма с требованиями немедленно освободить Павла Северинца.

«Международная амнистия» также обращает внимание на то, что «в ответ на беспрецедентную мобилизацию оппозиции и акции протеста против президента Александра Лукашенко по всей Беларуси власти развернули безжалостную кампанию по очернению и задержанию основных кандидатов в президенты по сфабрикованным обвинениям».

«В случае признания виновными им грозят длительные сроки лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов и группы неизвестных в штатском зачастую с превышением силы задержали уже несколько сотен сторонников оппозиции, независимых журналистов, блогеров, интернет-активистов и просто прохожих в ходе мирных акций протеста», — говорится в сообщении.

«Международная амнистия» призывает власти Беларуси «немедленно прекратить эскалацию атак на права человека, освободить всех удерживаемых под стражей исключительно за мирное пользование правами, а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека».

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