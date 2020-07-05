Минчанин справил нужду в магазине, чтобы не терять очередь
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Нетрезвый 37-летний житель Минска справил нужду на холодильник с напитками в продуктовом магазине.
Мужчина пришел вечером в магазин за пивом. Стоя в очереди в кассу, он отвернулся и справил нужду, сообщили в прокуратуре Центрального района.
Задержанного неоднократно уличали в хищении товаров, распитии алкоголя прямо в торговом зале и нарушении общественного порядка.
Охранники передали хулигана прибывшим милиционерам. Обвиняемый признал вину полностью. Он пояснил, что в тот момент не хотел выходить из магазина и терять очередь в кассу.