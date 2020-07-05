Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 63 554

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 63 554 (+284 за последние сутки), скончалось 423 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Третий день подряд суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, ниже 300. В предыдущие сутки новых случаев было меньше — 273 (смертей — шесть).

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровел и выписан 50.871 пациент (за последние сутки 202). Таким образом, излечилось около 80% заболевших.

Проведено 1 068 029 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 8 730.

Следует отметить, что Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Больше двух месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.