Зеленский пообещал вернуть Украине Крым и Донбасс

Владимир Зеленский поздравил города Краматорск и Славянск с шестой годовщиной «освобождения от незаконных вооруженных формирований» и пообещал, что Украина вернет все свои территории.

Фото: пресс-служба президента Украины

«Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину», — сказал Зеленский в ходе участия в торжествах ко Дню Военно-морских сил Украины в Одессе, сообщает его пресс-служба.

Зеленский отметил, что у него есть мощный заряд силы и веры в то, что «все у нас обязательно получится».

«Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую и неделимую, могучую и непобедимую Украину», — резюмировал он.