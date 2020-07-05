Первый премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

По словам Александра Бородая, самопровозглашенные ДНР и ЛНР уже де-факто являются частью РФ.

/ Мир
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Такой вывод Александр Бородай сделал на фоне прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию.

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай во время съезда российской партии «Родина» в Петербурге заявил, что в скором времени ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика войдут в состав России.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации (де-факто они уже являются частью РФ), а станут таковой и де-юре», — сказал он.

Также Бородай затронул тему прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию, в котором принимали участие жители ДНР и ЛНР, имеющие российские паспорта. «Конечно, мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию — это очень важный шаг», — считает экс-премьер.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал 5 июля в Одессе, что Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом.
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Тэги: ДНР ЛНР Украина-Россия Персона: Александр Бородай Город: Санкт-Петербург

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