Первый премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Такой вывод Александр Бородай сделал на фоне прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию.

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай во время съезда российской партии «Родина» в Петербурге заявил, что в скором времени ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика войдут в состав России.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации (де-факто они уже являются частью РФ), а станут таковой и де-юре», — сказал он.

Также Бородай затронул тему прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию, в котором принимали участие жители ДНР и ЛНР, имеющие российские паспорта. «Конечно, мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию — это очень важный шаг», — считает экс-премьер.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал 5 июля в Одессе, что Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом.