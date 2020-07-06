Министр труда и соцзащиты: вынужденная неполная занятость выросла в четыре раза

Массовых увольнений в Беларуси на фоне пандемии не было, но вынужденная неполная занятость к маю выросла в четыре раза, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

5 июля в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ . Она отметила, что в первые три месяца года показатель занятости был на уровне аналогичного периода 2019-го. Проблемы начались в апреле-мае. В целом, по данным министра, за пять месяцев количество занятых сократилось на 0,2%.

«Анализ приема-увольнения показал, что наниматели — крупный и средний бизнес — не применял активно такую меру, как массовое увольнение людей либо вообще увольнение людей по необоснованным причинам, — отметила Костевич. — Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса. Мы увидели: по соглашению сторон — это 70% от уволенных. Есть нарушения, но это не массовые нарушения, это единичные случаи нарушения норм Трудового кодекса, несоблюдения со стороны нанимателя», — рассказала министр.

На данный момент, по ее словам, ситуация на рынке «достаточно управляема». Она считает, что наниматель «проявил такую социальную ответственность по отношению к своему коллективу»: «Да, увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы. И именно эту форму выбрал наниматель, чтобы сохранить трудовые коллективы».

По ее словам, рост неполной занятости в четыре раза — «это большой рост», но самое главное — что люди сохранили за собой рабочие места, а наниматели — сохранили свои коллективы. «Самое главное для нанимателя — это профессиональные кадры, которых очень сложно найти на рынке труда», — подчеркнула Костевич.

В свою очередь государство оказало поддержку и нанимателям, и трудовым коллетивам, добавила она. По ее словам, на поддержку предприятий, «которые ушли на простой по причине того, что свернулись внешние и внутренние рынки», направлена первая часть указа № 178.

«Это предоставление безвозмездной субсидии со стороны государства. Более 300 организаций получили разрешение на открытие счета в банке для того, чтобы поступали субсидии. 112 организаций уже подали заявления, и первая тысяча человек уже получила эту государственную субсидию», — сообщила министр.

По ее словам, в среднем размер субсидии составил 265 рублей на человека — это доплата до минимальной заработной платы и оплата взноса в Фонд социальной защиты.

Костевич также отметила, что указ № 178 продлевает до 31 августа срок выделения ежемесячного социального пособия гражданам, у которых оно истекает в мае-июле. Средний размер такого пособия на одного человека составляет 90 рублей.

По словам министра, изначально на выплату ежемесячных социальных пособий для поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в бюджет 2020 года закладывалось 25 млн рублей. Но по итогам года эта цифра будет увеличено вдвое, до 50 миллионов, добавила Костевич.

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