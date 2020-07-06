«Власть плюнула в лицо людям, которые стояли в очередях»: Цепкало не исключил санкции для тех, кто незаконно отнял подписи за его выдвижение
«Все, кто занимается противоправной деятельностью, будут зафиксированы, их имена будут известны, им вряд ли разрешат въезд в страны Евросоюза, в Соединенные Штаты Америки, может быть, в ряд других стран». Такое предупреждение сделал претендент на пост президента Валерий Цепкало в адрес тех, кто виновен в неправомерной отбраковке подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.
Штаб бывшего руководителя Парка высоких технологий сдал около 160 тыс. подписей, однако местные избиркомы признали действительными около 75 тыс. при барьере 100 тыс.
«Мы требуем, чтобы нам предоставили акты выбраковки, — заявил Цепкало в ходе общения с избирателями в youtube вечером 5 июля. — Потому что здесь на самом деле уголовное деяние либо нашего активиста, который подделал эти все подписи, и тогда мы сами хотели бы выявить таких активистов, которых считаем засланными провокаторами, либо мы видим, что этим занимаются как раз члены местной избирательной комиссии. И если этим занимаются члены территориальной избирательной комиссии, то соответственно они занимаются преступлением против народа».
«Мы пытаемся защитить голоса избирателей, прежде всего тех, кто подписался за выдвижение кандидатом в президенты и на чье мнение власть просто наплевала. Наплевала достаточно откровенно, (…) еще и взяв и обвинив нас, что это мы подделываем подписи», — сказал претендент на высший государственный пост.
«Власть просто плюнула в лицо людям, которые стояли в очередях, которые очень много времени потратили, проявили свою гражданскую активность, инициативу, — считает Цепкало. — Эти подписи были фактически украдены и переданы другим кандидатам, пикеты которых мы там не видели. В частности, один из кандидатов, который набрал около 2 млн подписей (столько у Александра Лукашенко. — БелаПАН.): мы не видели ни одного пикета во Фрунзенском районе и не слышали ничего о том, чтобы кто-то из состава его инициативной группы активно ходил по домам и собирал подписи».
Попытку снять его с президентской гонки Цепкало расценил как «боязнь открытой и честной борьбы». По его мнению, власть хочет снять трех «основных, наиболее рейтинговых конкурентов», которыми он считает себя, Виктора Бабарико и Сергея Тихановского (вместо последнего баллотируется его жена).
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