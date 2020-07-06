Вице-премьер Субботин: в АПК Беларуси 179 убыточных предприятий

В агропромышленном комплексе Беларуси на сегодня 179 убыточных предприятий, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин.

5 июля в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» чиновник отметил , что несмотря на сокращение количества убыточных предприятий АПК «все равно их достаточное количество. Одна из задач, которые я вижу, — их совсем убрать из статистики», — сказал Субботин.

По его мнению, «единого рецепта здесь нет: где-то надо присоединять к предприятиям, укрупнять, кто-то вытянет это предприятие отстающее, либо кому нужна дополнительная сырьевая зона».

«Кому-то — запускать процесс санации, кому-то — наоборот, привлекать инвестора, кому-то — переквалифицироваться: не растить зерно там, где нельзя его растить, переквалифицироваться в скотоводство мясное, где луга, выпасы и так далее. Единого подхода нет, каждое предприятие должно быть оценено, и разработан индивидуальный подход», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, «АПК хорошо идет в этом году». «Получилось и по погодным условиям, и посеяли вовремя, и внесли удобрений больше, чем за прошлые годы. Ожидаем, что урожай будет достаточно весомый: не только себя накормим, но и еще кому-то поможем. Один из основных драйверов — это молочная отрасль», — добавил Субботин.

Кроме того, отметил он, в этом году увеличились посадки картофеля, «чтобы снять дефицит гречки на рынке, посеяли в два раза больше гречки — 24 тысячи гектара». «Так что, мы себя точно накормим, и еще запас останется», — сказал вице-премьер. Белорусам, утверждает он, не следует ожидать осенью дефицита продуктов и роста цен.

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