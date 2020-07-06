Умер культовый композитор Эннио Морриконе
На 92-м году ушел из жизни культовый итальянский композитор Эннио Морриконе.
Трагическую для миллионов меломанов новость
Он отметил, что обладатель двух статуэток Оскар умер в одной из римских клиник.
В основном писал музыку для кино и телевидения. В его фильмографии такие картины, как «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобожденный».
Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.