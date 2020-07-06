После Дня независимости доллар и евро пошли вверх

/ Экономика
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Первые после длинных выходных, связанных с празднованием в Беларуси официального Дня независимости, торги на БВФБ открылись с роста американской и европейской валют.

По данным на 10:20 евро добавляет 0,0123 пункта и торгуется на уровне 2,7434 белорусского рубля, а доллар 0,0078 пункта — 2,4292 белорусского рубля.

Российский рубль теряет 0,0072 пункта — 3,4287 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: валюта

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