Лукашенко рассказал о реальной угрозе миру
Александр Лукашенко считает, что сегодня реальностью стала «угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными».
Как заявил он на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. По словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, универсальных рецептов для их разрешения нет.
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