«Белавиа» сообщила, какие рейсы возобновлены и приостановлены

/ Общество
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Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновленных регулярных и чартерных рейсах.

На сегодняшний день регулярные рейсы выполняются по следующим маршрутам:

  • Минск — Брюссель — Минск;
  • Минск — Ереван — Минск;
  • Минск — Лондон — Минск;
  • Минск — Будапешт — Минск;
  • Минск — Берлин — Минск;
  • Минск — Франкфурт — Минск;
  • Минск — Ганновер — Минск;
  • Минск — Мюнхен — Минск;
  • Минск — Тель-Авив — Минск;
  • Минск — Барселона — Минск;
  • Минск — Рим — Минск;
  • Минск — Милан — Минск;
  • Минск — Кишинев — Минск;
  • Минск — Амстердам — Минск;
  • Минск — Белград — Минск;
  • Минск — Стамбул — Минск;
  • Минск — Киев — Минск;
  • Минск — Одесса — Минск;
  • Минск — Харьков — Минск;
  • Минск — Львов — Минск;
  • Минск — Хельсинки — Минск;
  • Минск — Париж — Минск;
  • Минск — Прага — Минск;
  • Минск — Стокгольм — Минск;
  • Баку — Минск.

В компании напомнили, что в каждой стране действуют свои ограничения для прилета, поэтому пассажирам перед путешествием следует внимательно ознакомиться с правилами.

Все актуальные (неотмененные) рейсы находятся в продаже и доступны для оплаты через сайт авиакомпании. Если вам необходимо узнать состоится ли ваш рейс, то это можно проверить в разделе «Статус бронирования».

Несмотря на достаточно большую географию полетов, есть направления, которые пока приостановлены:

  • Варшава (по 14 июля);
  • Ташкент (по 31 июля);
  • Вена (по 15 июля);
  • Вильнюс (по 15 июля);
  • Рига (по 15 июля);
  • Таллинн (по 15 июля);
  • все пункты Грузии, Казахстана и России (по 31 июля).

Не летает пока «Белавиа» и из Минска в Баку – перевозка пассажиров осуществляется исключительно из азербайджанской столицы в Минск.

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Тэги: Белавиа авиаперевозки

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