«Белавиа» сообщила, какие рейсы возобновлены и приостановлены
Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновленных регулярных и чартерных рейсах.
На сегодняшний день регулярные рейсы выполняются по следующим маршрутам:
- Минск — Брюссель — Минск;
- Минск — Ереван — Минск;
- Минск — Лондон — Минск;
- Минск — Будапешт — Минск;
- Минск — Берлин — Минск;
- Минск — Франкфурт — Минск;
- Минск — Ганновер — Минск;
- Минск — Мюнхен — Минск;
- Минск — Тель-Авив — Минск;
- Минск — Барселона — Минск;
- Минск — Рим — Минск;
- Минск — Милан — Минск;
- Минск — Кишинев — Минск;
- Минск — Амстердам — Минск;
- Минск — Белград — Минск;
- Минск — Стамбул — Минск;
- Минск — Киев — Минск;
- Минск — Одесса — Минск;
- Минск — Харьков — Минск;
- Минск — Львов — Минск;
- Минск — Хельсинки — Минск;
- Минск — Париж — Минск;
- Минск — Прага — Минск;
- Минск — Стокгольм — Минск;
- Баку — Минск.
В компании напомнили, что в каждой стране действуют свои ограничения для прилета, поэтому пассажирам перед путешествием следует внимательно ознакомиться с правилами.
Все актуальные (неотмененные) рейсы находятся в продаже и доступны для оплаты через сайт авиакомпании. Если вам необходимо узнать состоится ли ваш рейс, то это можно проверить в разделе
Несмотря на достаточно большую географию полетов, есть направления, которые пока приостановлены:
- Варшава (по 14 июля);
- Ташкент (по 31 июля);
- Вена (по 15 июля);
- Вильнюс (по 15 июля);
- Рига (по 15 июля);
- Таллинн (по 15 июля);
- все пункты Грузии, Казахстана и России (по 31 июля).
Не летает пока «Белавиа» и из Минска в Баку – перевозка пассажиров осуществляется исключительно из азербайджанской столицы в Минск.
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