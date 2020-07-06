«Белавиа» сообщила, какие рейсы возобновлены и приостановлены

Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила о возобновленных регулярных и чартерных рейсах.

На сегодняшний день регулярные рейсы выполняются по следующим маршрутам:

Минск — Брюссель — Минск;

Минск — Ереван — Минск;

Минск — Лондон — Минск;

Минск — Будапешт — Минск;

Минск — Берлин — Минск;

Минск — Франкфурт — Минск;

Минск — Ганновер — Минск;

Минск — Мюнхен — Минск;

Минск — Тель-Авив — Минск;

Минск — Барселона — Минск;

Минск — Рим — Минск;

Минск — Милан — Минск;

Минск — Кишинев — Минск;

Минск — Амстердам — Минск;

Минск — Белград — Минск;

Минск — Стамбул — Минск;

Минск — Киев — Минск;

Минск — Одесса — Минск;

Минск — Харьков — Минск;

Минск — Львов — Минск;

Минск — Хельсинки — Минск;

Минск — Париж — Минск;

Минск — Прага — Минск;

Минск — Стокгольм — Минск;

Баку — Минск.

В компании напомнили, что в каждой стране действуют свои ограничения для прилета, поэтому пассажирам перед путешествием следует внимательно ознакомиться с правилами.

Все актуальные (неотмененные) рейсы находятся в продаже и доступны для оплаты через сайт авиакомпании. Если вам необходимо узнать состоится ли ваш рейс, то это можно проверить в разделе «Статус бронирования» .

Несмотря на достаточно большую географию полетов, есть направления, которые пока приостановлены:

Варшава (по 14 июля);

Ташкент (по 31 июля);

Вена (по 15 июля);

Вильнюс (по 15 июля);

Рига (по 15 июля);

Таллинн (по 15 июля);

все пункты Грузии, Казахстана и России (по 31 июля).

Не летает пока «Белавиа» и из Минска в Баку – перевозка пассажиров осуществляется исключительно из азербайджанской столицы в Минск.