Информация о массовом минировании витебских объектов не подтвердилась

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В оперативно-дежурную службу МВД 6 июля поступило сообщение об опасности. В электронном письме были указаны 12 объектов, расположенные в Витебске.

По информации пресс-службы МВД, в целях безопасности эвакуировались посетители и персонал торговых центров и учреждений образования.

Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается.
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Тэги: ложное минирование Город: Витебск

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