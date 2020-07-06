Информация о массовом минировании витебских объектов не подтвердилась

В оперативно-дежурную службу МВД 6 июля поступило сообщение об опасности. В электронном письме были указаны 12 объектов, расположенные в Витебске.

По информации пресс-службы МВД, в целях безопасности эвакуировались посетители и персонал торговых центров и учреждений образования.

Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается.