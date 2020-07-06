Трехлетний мальчик умер после падения с пятого этажа в Минске

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В Минске вечером 5 июля из окна комнаты, расположенной на пятом этаже дома по улице Ковалевской, выпал трехлетний мальчик.

Фото: СК

По информации городского УСК, ребенок вместе с родственниками находился по месту жительства. Со слов бабушки, взрослые отлучились на кухню, оставив мальчика одного. Из-за жаркой погоды окно в комнате было открыто на распашку.

По предварительной версии, ребенок взобрался на подоконник по располагавшейся рядом кровати, оперся о москитную сетку и выпал вместе с ней из окна. Пострадавший скончался в больнице.

Аналогичный случай 19 июня произошел также в Московском районе столицы. Годовалый мальчик залез на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Установлено, что ребенок находился по месту жительства со своим отцом, который перед произошедшим отлучился на кухню на несколько минут. В настоящий момент мальчик продолжает находится в больнице на излечении. Его жизни ничего не угрожает.
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Тэги: выпал из окна гибель ребенка Город: Минск

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