Шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Минске

Ребенок находился в квартире одного из домов на улице Алтайской в Минске, забрался на подоконник, открыл окно, оперся о москитную сетку и выпал с высоты девятого этажа.

По сообщению УСК по городу Минску, в момент падения в комнате с мальчиком находился сожитель его матери, который в это время спал в состоянии алкогольного опьянения. Мамы ребенка дома не было. Пострадавшего госпитализировали.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Аналогичные случаи произошли в Московском районе Минска.