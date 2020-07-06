Шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 304

Ребенок находился в квартире одного из домов на улице Алтайской в Минске, забрался на подоконник, открыл окно, оперся о москитную сетку и выпал с высоты девятого этажа.

По сообщению УСК по городу Минску, в момент падения в комнате с мальчиком находился сожитель его матери, который в это время спал в состоянии алкогольного опьянения. Мамы ребенка дома не было. Пострадавшего госпитализировали.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Аналогичные случаи произошли в Московском районе Минска.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выпал из окна пострадал ребенок Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Минске погиб 18-летний студент, выпав с пятого этажа общежития

В Минске погиб 18-летний студент, выпав с пятого этажа общежития

Пятиклассница выпала из окна, спасая котенка

Пятиклассница выпала из окна, спасая котенка

Маленькие белорусы потянули копейки в рот

Маленькие белорусы потянули копейки в рот