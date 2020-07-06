МЧС подало в суд на магазин Symbal.by

Советский районный отдел по чрезвычайным ситуациям направил в Экономический суд Минска заявление, в котором просит через суд приостановить деятельность Symbal.by в здании на проспекте Машерова, 18.

Суд состоится 16 июля, сообщается на сайте магазина.

Давление властей началось после изъятия 419 маек с надписью «ПСІХО3%». Торговая точка Symbal.by на Машерова прекратила деятельность 29 июня. Покупатели не испугались хапуна и за неделю приобрели столько товаров, сколько магазин продавал за четыре месяца.