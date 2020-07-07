Евробонды помогли Беларуси увеличить ЗВР

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля составили 8 795 700 долларов (в эквиваленте).

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По данным Нацбанка, «за июнь золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов (на 11,6%) после снижения в мае на 3,7 млн долларов (на 0,05%)».

Как отмечает регулятор, основным фактором роста ЗВР стало поступление средств от размещения евробондов на 1,25 млрд долларов. Увеличению резервов способствовал также рост стоимости монетарного золота.

В июне правительство и Нацбанк исполнили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 287 млн долларов.

В Нацбанке напомнили, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

«Наши оценки по размеру золотовалютных резервов на конец года мы не меняем. Они установлены в Основных направлениях денежно-кредитной политики», — отметил глава Нацбанка Павел Каллаур 13 мая в ходе видеобрифинга.

В феврале он заявил, что резервы к концу году, скорее всего, будут ближе к 9,2 млрд долларов (показатель на 1 февраля), чем к прогнозному ориентиру (7,3 млрд долларов).

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что уровень резервов к концу года опустится ниже отметки, которую ожидают власти.

Согласно прогнозу Fitch, резервы к концу года составят 7,1 млрд долларов. По мнению аналитиков агентства, снижение резервов будет обусловлено погашением Беларусью государственного долга и более низким объемом покупки валюты на внутреннем рынке Национальным банком по сравнению с предыдущими годами.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли 9.393,5 млн долларов. Таким образом, за январь-июнь резервы сократились на 597,8 млн долларов. Наибольшее снижение произошло в марте. Тогда на фоне роста валютных курсов население резко увеличило спрос на иностранную валюту, и резервы сократились на 1 018 900 долларов.