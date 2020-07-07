Как можно попасть в Украину из Беларуси

Украина возобновила работу 11 пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией, из них 9 – для пешеходов.

C 7 июля на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска «Дольск» в Любешовском районе Волынской области и «Вильча» в Полесском районе Киевской области, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы. В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

«Вильча» является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси, а «Дольск» — международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

Границу с Россией и Беларусью можно также пересекать в пункте пропуска «Сеньковка» (Городнянский район), и границу с Беларусью — в таких пунктах пропуска «Новые Яриловичи» (Репкинский район), «Выступовичи» (Овручский район), «Доманово» (Ратновский район), «Славутич» (Черниговский район).