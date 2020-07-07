Кочанова заверила Лукашенко, что в Минске справились с пандемией

По словам Александра Лукашенко, в Минске удалось преодолеть проблемы эпидемиологического характера.

На встрече с активом Минска он отметил, что в этом помогла «система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении».

«Я с Натальей Ивановной [Кочановой] только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что «население 2 млн, перемещение огромное. Учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли».

Главным, по его мнению, было не допустить паники: «Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно».

Напомним, по официальным данным Минздрава на 6 июля, в Беларуси число заразившихся составляло 63 804 (количество умерших — 429).

Читайте также: