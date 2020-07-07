«Умовы для мовы» проводит кампанию «Беларускім месцам — квіткі па-беларуску!»

Инициатива «Умовы для мовы» отмечает рост доли белорусскоязычных билетов на проезд, выставки и концерты.

Как сообщила БелаПАН представитель инициативы Алина Нагорная, кампания «Беларускім месцам — квіткі па-беларуску!» направлена на продвижение белорусского языка, и благодаря ей родной язык появляется на билетах в общественном транспорте, кинотеатрах, клубах, на стадионах, в выставочных и концертных залах, музеях.

В частности, по словам Нагорной, новые бланки транспортных билетов на белорусском языке разработаны и согласованы с Бобруйским горисполкомом (Могилевская область). Они будут введены в оборот, когда закончатся билеты на русском языке.

Пружанский райисполком (Брестская область) провел опрос в социальных сетях о билетах на белорусском языке, и эту инициативу поддержало большинство ответивших.

«К нашей кампании может присоединиться каждый и послать свое обращение в государственные органы. Не выходя из дома, потратив пять минут, люди могут добиться того, что вокруг нас будет больше белорусского языка», — отметила Нагорная.

По ее словам, написать обращение поможет сайт svaje.by/kvitki .

«Мы пишем много обращений в райисполкомы. Некоторые чиновники ссылаются на отсутствие обращений со стороны граждан и поэтому не видят смысла что-то менять. Я же считаю, что через обращения возможны изменения. С мнением того, кто молчит, никто не считается», — подчеркнула представитель кампании.

К примеру, на предложение о билетах на белорусском языке Быховский райисполком (Могилевская область) ответил, что «учреждения культуры при разработке дизайна следующей партии билетов будут ориентироваться на предложения» инициативы.

Кричевский райисполком (Могилевская область) обещает, что в 2021 году будет проработан вопрос об изготовлении билетов на двух государственных языках. Согласны на изготовление билетов на двух языках Малоритский (Брестская область) и Кореличский (Гродненская область) райисполкомы.

Осиповичский (Могилевская область) и Ивацевичский (Брестская область) райисполкомы рекомендовали руководителям учреждений культуры и спорта изготовить входные билеты в белорусскоязычном исполнении.

Кампания «Беларускім месцам — квіткі па-беларуску!» является частью кампании «Зробім лепш» при поддержке Ассамблеи неправительственных организаций. Naviny.by являются официальным информационным партнером кампании.