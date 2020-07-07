ЦИК: решение о пресс-центре в день выборов будет принято через две недели
Решение о создании инфоцентра для прессы 9 августа в основной день голосования на выборах президента Беларуси будет принято в ближайшие две недели.
Об этом агентству
Ранее сегодня в ЦИК заявили, что традиционного пресс-центра во Дворце Республики на этих выборах не будет. Причина — пандемия коронавируса, сообщили
Планируется, что сообщать текущие результаты голосования председатель ЦИК Лидия Ермошина будет в прямом эфире государственных телеканалов, а утром 10 августа состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены предварительные результаты.