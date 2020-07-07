ЦИК: решение о пресс-центре в день выборов будет принято через две недели

/ Выборы
Просмотров: 444

Решение о создании инфоцентра для прессы 9 августа в основной день голосования на выборах президента Беларуси будет принято в ближайшие две недели.

Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы Центризбиркома Иван Толкач.

Ранее сегодня в ЦИК заявили, что традиционного пресс-центра во Дворце Республики на этих выборах не будет. Причина — пандемия коронавируса, сообщили TUT.by в Центризбиркоме

Планируется, что сообщать текущие результаты голосования председатель ЦИК Лидия Ермошина будет в прямом эфире государственных телеканалов, а утром 10 августа состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены предварительные результаты.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЦИК президентские выборы-2020 Персона: Иван Толкач Лидия Ермошина

Другие материалы на эту тему:

Анатолий Лебедько. ЦИрК. 149 750 оттенков мерзкого...

Анатолий Лебедько. ЦИрК. 149 750 оттенков мерзкого...

Цепкало: если Лукашенко останется у власти, ситуация будет близкой к катастрофе

Цепкало: если Лукашенко останется у власти, ситуация будет близкой к катастрофе

Цепкало жестко о режиме: мечтаю, чтобы Днем освобождения стало 9 августа

Цепкало жестко о режиме: мечтаю, чтобы Днем освобождения стало 9 августа

Виктор Бабарико останется за решеткой

Виктор Бабарико останется за решеткой