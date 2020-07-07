Лукашенко назвал Беларусь страной с самой низкой в мире коррупцией

«Коррупция — это ржавчина, это унижение человека, и я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину, как наши соседи», — заявил 7 июля на встрече с активом Минска Александр Лукашенко, фрагмент выступления которого показал телеканал «Беларусь 1».

Фото: president.gov.by

«Я понимаю, что происходит в стране. И понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние три-пять лет пришлось отправить немало минчан, — сказал он. — Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей, когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя? Ну, у Топузидиса (бизнесмен Павел Топузидис, владелец сети гипермаркетов «Корона». — ред.) уворуйте, пойдите к нему украдите, но зачем вы у детей воруете? И все стонут и плачут».

«Так я говорю всем: если вы думаете, а мы же не бедные здесь, в этом зале, собрались, мы же у власти почти все. Многие, многие думают, а вот пойдут эти реформы, будут свобода и демократия — альтернативщики много об этом говорят, — мы будем обязательно богатыми, приватизируем всю государственную собственность и "дзесьці кавалачак і нам дастанецца". Не достанется, не рассчитывайте на это, потому что коррупция — это ржавчина, которая разъедает не только экономику, разъедает общество и весь уклад, которым мы живем и который мы создали», — заявил Лукашенко.

По его словам, все в мире оценили Беларусь как страну с самой низкой в мире коррупцией. «И к нам пришли сюда, — сказал Лукашенко. — Из России возвращаются, бросают бизнес, идут к нам, потому что нам не надо платить мзду для того, чтобы сюда прийти, а еще к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе — я не ваш президент, и вы не голосуйте за меня».

Согласно последнему докладу международной организации Transparency International, которая ежегодно публикует Индекс восприятия коррупции, по итогам 2019 года Беларусь улучшила свои показатели и поднялась с 70-го на 66-е место, разделив его с Черногорией, Сенегалом и Аргентиной. Среди ближайших соседей Беларуси наилучшие показатели у Литвы (35-е место), Польши (41-е место), Латвии (44-е место). Украина заняла 126-е место, Россия — 137-е.

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