Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет наблюдать за президентскими выборами в Беларуси

Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет осуществлять наблюдение за президентскими выборами в Беларуси. Об этом БелаПАН сообщил глава отдела прессы и коммуникации ПА ОБСЕ Нэт Перри.

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. Фото: ОБСЕ

«Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет направлять наблюдательную миссию в Беларусь на президентские выборы 9 августа, — сказал он. — У нас нет планов наблюдать за выборами до осени, как минимум, из-за пандемии COVID-19».

Напомним, Беларусь пока не направляла международным организациям приглашения наблюдать за выборами.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина 10 июня после совещания у президента по актуальным общественно-политическим вопросам сообщила журналистам: «Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ ОБСЕ и СНГ».

Однако произойдет это, по ее мнению, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты. «Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая обстановка улучшится», — дополнила глава Центризбиркома.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Президентские выборы назначены на 9 августа.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир 1 июля заявила о своей озабоченности тем, что организация до сих пор не получила приглашения наблюдать за президентскими выборами в Беларуси. «Полная оценка избирательного процесса зависит от нашей способности отправить наблюдателей как можно раньше», — написала она в своем «Твиттере».