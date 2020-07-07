Экономика Польши лучше всего в ЕС переживет пандемию

Среди стран Евросоюза экономика Польши лучше всех справится с коронакризисом, сказано в прогнозе Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 7 июля.

В этом году польская экономика сократится на 4,6%. Хотя спад в динамике будет немного больше, чем прогнозировали брюссельские аналитики весной, рецессия в Польше будет самой небольшой во всем ЕС.

При этом еще в мае ЕК прогнозировала, что в 2020 году польская экономика сократится на 4,3%. По сравнению с другими странами, экономическая ситуация в Польше относительно оптимистична.

«Польская экономика продемонстрировала относительную устойчивость в первом квартале, главным образом из-за низкого уровня воздействия на пострадавшие сектора и диверсифицированную экономическую структуру», — гласит прогноз.

Отмечается, что ВВП еврозоны, как ожидается, упадет на 8,7% в этом году.