Лукашенко назначил Косыгина замначальника Генштаба

Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил. Соответствующие указы глава государства подписал 7 июля, сообщает его пресс-служба.

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны. На эту должность назначен начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.

Глава государства назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко. На освободившуюся должность назначен полковник Александр Бас.