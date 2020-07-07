Лукашенко назначил Косыгина замначальника Генштаба

/ Общество
Просмотров: 88

Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил. Соответствующие указы глава государства подписал 7 июля, сообщает его пресс-служба.

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны. На эту должность назначен начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.

Глава государства назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко. На освободившуюся должность назначен полковник Александр Бас.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Генштаб кадровые назначения Персона: Андрей Матиевич Руслан Косыгин

Другие материалы на эту тему:

Кто ответит за «пофигизм» в правительстве

Кто ответит за «пофигизм» в правительстве

Всех построить. Лукашенко озаботился идеологией

Всех построить. Лукашенко озаботился идеологией

Кадровые назначения в системе Лукашенко. В чем логика?

Кадровые назначения в системе Лукашенко. В чем логика?

Кадровая пятница: назначенцев ориентируют на внешнюю торговлю

Кадровая пятница: назначенцев ориентируют на внешнюю торговлю