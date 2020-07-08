36-летний бразилец, скорее всего, стал третьим человеком, излечившимся от ВИЧ

По данным американских ученых, в мире, скорее всего, появился третий человек, который полностью излечился от ВИЧ.

Как пишет sciencemag.org , счастливчиком стал 36-летний бразилец, которого называют «пациент из Сан-Паулу».

Специалисты отмечают, что курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии (март 2019-го) ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Также до чрезвычайно низких уровней опустилось число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике, пишет lenta.ru .

Впрочем, несмотря на оптимистичные результаты анализов, 10О-процентной уверенности в полном выздоровлении пока нет, так как пока не исследованы лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие вируса.

Первым человеком, поборовшим, казалось бы неизлечимую болезнь, стал американец Тимоти Рэй Браун, долгое время известный как «берлинский пациент». Он жил с недугом 12 лет. Хэппи-энд для него наступил после пересадки стволовых клеток в 2007-м. На момент излечения ему было 46 лет.

10 марта этого года британские медики сообщили о «лондонском пациенте», который стал вторым на Земле (на протяжении полутора лет после окончания приема антиретровирусных препаратов вредных тел в организме обнаружено не было). Речь, скорее всего, идет о 40-летнем венесуэльце Адаме Кастильехо.