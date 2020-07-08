Более 42 тысяч человек готовы подтвердить свою подпись за Цепкало

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Более 42 тысяч человек готовы подтвердить, что ставили свою подпись за претендента в кандидаты в президента Валерия Цепкало.

Как видно сегодня на сайте экс-руководителя Парка высоких технологий на 10:50 уже выявили готовность это сделать 42 221 человек.

Больше всего желающих в столице — 17 060. Далее следуют Минская и Гродненская области — 7 655 и 5 476 соответственно.

В других областях следующие показатели: Брестская — 3637, Гомельская — 2933, Могилевская — 2853, Витебская — 2608.

Напомним, штаб утверждает, что всего было собрано 212 тысяч подписей (в избиркомы было сдано — 160 тысяч).

В то же время ЦИК объявил, что после отбраковки в его активе осталось 75 249 подписей.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: сбор подписей президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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