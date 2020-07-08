Дмитрия Кохно сняли с эфира на ОНТ после его жесткого поста против ОМОНа

Популярный телеведущий Дмитрий Кохно сообщил на своей странице в социальной сети, что его сняли с прайм-тайма.

«Мне стало известно, что на канале ОНТ принято решение «обновить» ведущих шоу «Удача в придачу». Это значит, что 14 июля я не выйду в прямой эфир в вечерний прайм-тайм», — написал он.

Дмитрий не стал на прямую связывать отстранение от эфира с своим постом про задержания у магазина Symbal.by: «Я не знаю [так ли это]. Но как говорит один известный тележурналист: «У нас на канале вы делаете выводы сами».

Он поблагодарил сеть «Евроопт» и коллег с ОНТ за то, что «доверили мне вести самую щедрую, позитивную и добрую программу».

Телеведущий подверг жесткой критике действия ОМОНовцев, которые жестко задерживали мирных людей, стоящих в очереди в магазин белорусской символики.