Госрегулирование цен на социально значимые товары продлят до 15 октября

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Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары на 90 дней — с 18 июля до 15 октября этого года включительно.

В апреле Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело временное, на 90 дней, государственное регулирование цен на 26 товарных групп.

В перечень вошли: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), молоко, куриные яйца.

«Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ЕЭК.

«Учитывая, что в период действия госрегулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением Беларуси в комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской стороны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Деятельность торговых организаций, которые допустили нарушение введенного контроля за ценами, может быть приостановлена. Это предусматривает президентский указ № 143 от 24 апреля, напоминает БелаПАН.
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Тэги: цены регулирование цен

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