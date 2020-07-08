Госрегулирование цен на социально значимые товары продлят до 15 октября

Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары на 90 дней — с 18 июля до 15 октября этого года включительно.

В апреле Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело временное, на 90 дней, государственное регулирование цен на 26 товарных групп.

В перечень вошли: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), молоко, куриные яйца.

«Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ», — подчеркивается в сообщении пресс-службы ЕЭК.

«Учитывая, что в период действия госрегулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением Беларуси в комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской стороны», — говорится в сообщении пресс-службы.