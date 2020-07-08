Видеофакт. Житель Мозыря разбил витрину аптеки из-за отсутствия настойки

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В мозырской аптеке пьяный мужчина разнес витрину — в наличии не было настойки календулы.

По информации пресс-службы МВД, инцидент произошел 6 июля в аптеке по улице Притыцкого в Мозыре. Очевидцы указали, куда побежал хулиган, и милиционеры по приметам нашли его у соседнего магазина. Там дебошир также поругался с продавцом.

Причиной агрессивного поведения оказалось отсутствие в продаже настойки календулы, которую периодически употребляют вместо алкоголя люди, злоупотребляющие спиртным.

Мужчину задержали и водворили в ИВС. У него выявили 2,4 промилле алкоголя.

Только в этом году 34-летний подозреваемый десять раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного или появление в состоянии опьянения в общественном месте, а также за мелкое хулиганство и умышленное повреждение имущества.
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Тэги: хулиганство витрина Город: Мозырь

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