Власти Минска отказали штабу Бабарико и ОГП в проведении митинга о конституционном референдуме

Мингорисполком известил заявителей митинга и собрания инициативной группы по проведению конституционного референдума о недопустимости данных массовых мероприятий.

Извещение о намерении провести 12 июля в парке Дружбы народов митинг и встречу в Мингорисполком направил лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Инициатором же мероприятия выступает штаб Виктора Бабарико.

По словам Козлова, Мингорисполком не разрешил митинг и встречу на том основании, что организаторы не заключили договор с предприятием «Зеленстрой Советского района», которое должно было наводить порядок на площадке проведения массового мероприятия после его завершения.

Николай Козлов отметил, что в соответствии с законодательством организаторы заключили соглашения со службой скорой медицинской помощи и милицией. Был готов и договор с «Зеленстроем», однако директор предприятия Галина Банет документ не подписала. При этом договор уже был зарегистрирован, на нем стояла печать, уточняет лидер ОГП.

«Нам не предоставлена возможность выбора, хотя не только "Зеленстрой" мог бы убрать территорию. "Зеленстрой" — не частное предприятие, и не должен отказывать в заключение договоров, однако его руководство занимается саботажем. Суть происходящего ясна: чиновники поставили множество препятствий, чтобы лишить людей возможности быть услышанными», — заявил Николай Козлов.

Как отмечает пресс-служба ОГП, директор «Зеленстроя Советского района» Галина Банет на президентских выборах 2015 года была председателем участковой избирательной комиссии № 11 Советского района, за что от администрации района получила почетную грамоту с формулировкой «за эффективную работу».

19 июня команда Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу первоначальную редакцию от 15 марта 1994 года. Войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 тысяч человек.