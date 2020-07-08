В доме, где живут анархист Дмитрий Полиенко и его супруга, прошел обыск в рамках уголовного дела

В Минске в частном доме активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» режиссера Ольги Николайчик, где живут анархист Дмитрий Полиенко и его супруга Анастасия, 8 июля прошел обыск в рамках возбужденного уголовного дела.

Николайчик сообщила БелаПАН, что обыск длился примерно с 14:30 до 16:30. Его провели шесть человек, процесс снимали на видеокамеру. Представители какого конкретно ведомства его проводили, она затруднилась ответить: сами они не представлялись, а она не стала просить у них показать документы. Копию протокола обыска с описью изъятых вещей ей не оставили.

По ее словам, постановление на обыск было выписано на ее имя, поскольку она хозяйка дома. «Я — хозяйка дома, но обыск фактически был не у меня, а у Полиенко, они у меня живут с Настей, — сказала Николайчик. — У них комната на 20 метров квадратных на втором этаже, мансарда в старом доме в частном секторе. Но они (силовики. — ред.) обыскали два этажа. Искали компьютеры, системные блоки. У нас их нет, потому что я должна приставам за штрафы, потому я им сказала, что я уже давно все продала».

«У Насти Полиенко забрали, описали мобильный телефон. У меня перерыли весь дом, со шкафов все на пол скинули, снимки мои старые, у Насти там все аккуратно лежало. У Полиенко огромную деревянную самодельную кровать вверх ногами поставили. Там скрытая комната, они думали, что там блоки системные, а там — старый телевизор. Они разозлились и ушли», — добавила активистка «Европейской Беларуси».

Николайчик подчеркнула, что обыск проводился в рамках уголовного дела, но точную статью УК, на основании которой оно возбуждено, назвать не смогла: «Я уставшая, 30 дней не спала, не помню даже, указана ли была вообще статья в постановлении».

«Мне сказали, что Дмитрий Полиенко, который тут проживает, выставил какой-то пост [в соцсетях] 20-го числа, который оскорбил милицию. Я им сказала, что я сидела, что только вчера вечером приехала с 30 суток ареста, ничего не знаю и не буду комментировать, сказала не задавать мне никаких вопросов», — отметила Николайчик.

Ольгу Николайчик накануне освободили из минского центра изоляции правонарушителей после 30 суток административного ареста, которые ей присудили за участие в несанкционированных акциях, а на деле — в пикетах по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты. 22 дня она провела в карцере.

Дмитрий Полиенко был арестован 8 июля на 15 суток по решению суда Первомайского района Минска. Судья Анастасия Лейковская признала его виновным в правонарушении по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) — за размещенный в соцсетях призыв принять участие во флешмобе. Во время перерыва Полиенко сообщил правозащитникам, что в этот же день его возили в Московское РУВД, где опросили в рамках уголовного дела об оскорблении сотрудника милиции.

В настоящее время Полиенко отбывает наказание по приговору суда. 25 октября 2019 года Мингорсуд признал его виновным в «особо злостном хулиганстве» (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии 2019 года наказание сокращено на год. Полиенко также назначили принудительное лечение от алкоголизма. 14 февраля этого года Верховный суд оставил приговор в силе.

Власти преследуют Полиенко уже более четырех лет. Первый раз он был привлечен к уголовной ответственности за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. Активиста обвинили в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» за то, что порвал куртку милиционеру. Белорусские правозащитники тогда признали Полиенко политзаключенным. Впоследствии анархиста задерживали в октябре 2018-го и в марте 2019 года.