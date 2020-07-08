Подозрения на коронавирус у Дмитрия Колдуна не подтвердились

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Певец Дмитрий Колдун был госпитализирован в 6-ю больницу Минска «с признаками выраженной интоксикации неясного генеза».

В стационаре ему провели комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии, уточнили в Минздраве.

В приемном покое Колдуну сделали экспресс-тест, который «показал сомнительный результат» на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику. На сегодняшний день диагноз «пневмония» исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител.

Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав Персона: Дмитрий Колдун

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