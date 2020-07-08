Штаб Бабарико призвал бюджетников не поддерживать действующую государственную систему

Мария Колесникова, представитель штаба претендующего на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, от имени всей его команды во время стрима 8 июля призвала работников бюджетного сектора не поддерживать действующую государственную систему.

«У каждого из нас есть свой человек в госсистеме, — сказала она. — Свой дядя, который ставит подпись против своей воли, чтобы его не выгнали из исполкома. Своя двоюродная сестра, которая считает голоса хуже, чем считает первоклассник, чтобы не лишиться работы в средней школе. Своя мама, которая идет на парад под угрозой увольнения. Свой младший брат, который из-под палки радуется разноцветному фонтану на празднике, чтобы остаться работать в "скорой". Пока мы боремся за свободу, свои люди идут голосовать против нее. "Вы же все понимаете", — тихо и неловко отвечают они. Мы понимаем, но мы хотим это исправить».

От имени штаба Бабарико она обратилась к людям, которые «обслуживают режим». По ее словам, они являются «заложниками системы», которая может себя сохранить лишь путем «мошенничества и обмана, нарушения ей же принятых законов». Единственные люди, нужные режиму, отметила Колесникова, — это «фальсификаторы, исполняющие приказы».

«Мы каждый день будем напоминать вам, что вы нарушаете закон и идете против большинства. Каждый день вы будете видеть результат своих действий: драки за очередь в поликлинике, разваливающиеся больницы с обшарпанными палатами, бабушку с пенсией в 300 рублей, которая выбирает самый дешевый хлеб в магазине, отсутствие денег у вас, перспектив — у ваших детей и хамство власти в ваш адрес, бардак и хаос. Вы хотите жить в такой стране? Нет? Вам придется, вы же все понимаете», — сказала представитель штаба Бабарико.

По ее словам, «настоящее предназначение белорусского чиновника, работника государственного телевидения, даже учителя при действующей власти — не дать системе рухнуть». «Диктатура строится на вас и вашем страхе, — заявила она. — Вам кажется, что злом занимаются высшие чины? У зла нет рангов, картина зла складывается из мелких поступков. Банальность зла — бездумное подчинение бесчеловечным приказам, когда люди считают, что они маленькие, что их вклад в зло незначителен и они ничего не решают, соглашаясь на мелкие действия против народа».

Она призвала бюджетников «мягко и безопасно протестовать» против подобных проявлений: «Вам говорят проголосовать досрочно? Заболейте. Вам приказывают прийти на участок? Езжайте на дачу. Вас просят подтвердить, что мирно стоящий в очереди человек ругался матом? Саботируйте».

«Вам так мало платят, потому что государству выгодно, чтобы у вас не было денег, — сказала Колесникова. — Потому что если у вас нет денег и вы зависите от государства, тогда оно может шпынять вас, хамить вам, увольнять вас, красть ваши голоса и ваше будущее. Учителя держатся за маленькую зарплату, закрывая глаза при подсчете голосов, потому что им кажется, что кроме государства они больше никому не нужны. Это неправда. Есть много альтернатив, где вы можете применить свои знания и навыки, где зарплата будет выше, где вас могут обучить новому или перепрофилировать. Увольняйтесь, говорите правду, пишите нам, мы всегда поможем любому государственному работнику».

Представитель штаба заявила, что профессия учителя «больше не может считаться уважаемой», если учителю приходится «врать о количестве голосов». Она попросила быть честным «каждого милиционера, омоновца, судью, члена избирательной комиссии» и поблагодарила за честность тех, кто «уже нашел в себе силы противостоять системе унижения».

«Будьте с большинством, это не страшно. Страшно быть в злом меньшинстве, там, где вы сейчас. Мы благодарны вам за то, что вы учили нас, любили наших детей, охраняли нас. Только система, которая делает из вас рабов, не благодарна. Сейчас — правильное время выбирать. Вы талантливы, умны, и вы должны быть свободны. Мы вместе и вместе победим», — сказала Колесникова.

Выборы президента назначены 9 августа.