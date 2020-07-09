Адвокаты Виктора Бабарико ходатайствуют об изменении ему меры пресечения на домашний арест

Адвокаты претендента на пост президента Беларуси, бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико подали ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

«Позитив дня — подано ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую: просим домашний арест с правом общения со штабом и СМИ, чтобы исключить препятствия в реализации избирательного права», — написал в «Фейсбуке» вечером 8 июля один из защитников Бабарико Дмитрий Лаевский.

Ранее он сообщил БелаПАН, что в тот же день они с коллегой Натальей Мацкевич подали генеральному прокурору жалобу на проведение двух следственных действий со своим подзащитным — 7 и 8 июля. Какие именно следственные действия и обстоятельства имеются в виду, адвокат не уточнил, сославшись на подписку о неразглашении. Однако пояснил, что они обжалованы «по мотивам отсутствия предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом оснований для их проведения». «То есть, вопрос ставится о том, что следственные действия проведены в нарушение УПК, поэтому их результаты не имеют юридической силы», — добавил Лаевский.

Накануне защита Виктора Бабарико подала также на имя генпрокурора жалобу на постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

Между тем, по данным ЦИК, за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси подано 367 179 подписей, из них достоверными признаны 165 744. По данным штаба претендента, за него собрано почти 435 тысяч подписей, но сдать все не удалось по объективным причинам.

Регистрация кандидатов в президенты проходит с 5 по 14 июля. Если Виктор Бабарико будет зарегистрирован, его команда планирует обращаться в следственные органы с просьбой дать ему возможность вести предвыборную агитацию. Об этом 6 июля сообщил юрист штаба Бабарико Максим Знак.