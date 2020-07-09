Фигурантов «дела Тихановского» начали выпускать из СИЗО

Они остаются обвиняемыми по делу cогласно ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

9 июля из СИЗО № 1 в Минске (Володарка) отпущены Василий Бобровский и Владимир Наумик, проходящие по так называемому «делу Тихановского».

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , им изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Сейчас Бобровский и Наумик возвращаются домой в Гродно.

Василий Бобровский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Тогда сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы Тихановской, автор популярного youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, и еще девять человек.

Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие к сотрудникам милиции.

По данным правозащитников, Владимира Наумика, члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержали 31 мая.

8 июня семерым участникам пикета, в том числе Бобровскому и Наумику, было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (ч. 1 ст. 342 УК).

9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало их политическими заключенными и потребовало немедленного освобождения.

Организация «Международная амнистия» признала Тихановского и задержанных вместе с ним людей узниками совести.