Фигурантов «дела Тихановского» начали выпускать из СИЗО

/ Выборы
Просмотров: 587

Они остаются обвиняемыми по делу cогласно ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

9 июля из СИЗО № 1 в Минске (Володарка) отпущены Василий Бобровский и Владимир Наумик, проходящие по так называемому «делу Тихановского».

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, им изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Сейчас Бобровский и Наумик возвращаются домой в Гродно.

Василий Бобровский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Тогда сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы Тихановской, автор популярного youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, и еще девять человек.

Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие к сотрудникам милиции.

По данным правозащитников, Владимира Наумика, члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержали 31 мая.

8 июня семерым участникам пикета, в том числе Бобровскому и Наумику, было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (ч. 1 ст. 342 УК).

9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало их политическими заключенными и потребовало немедленного освобождения.

Организация «Международная амнистия» признала Тихановского и задержанных вместе с ним людей узниками совести.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Василий Бобровский Владимир Наумик

Другие материалы на эту тему:

«Не мы требуем перемен, а народ страны». Европарламент о ситуации в Беларуси

«Не мы требуем перемен, а народ страны». Европарламент о ситуации в Беларуси

Лукашенко оставляет политических противников без денег

Лукашенко оставляет политических противников без денег

Правозащитники подсказали ЦИК, как сделать прозрачным подсчет голосов

Правозащитники подсказали ЦИК, как сделать прозрачным подсчет голосов

Платформа «Честные люди» зовет белорусов в наблюдатели

Платформа «Честные люди» зовет белорусов в наблюдатели