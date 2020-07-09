Меньше чем за сутки люди собрали почти 5 тысяч рублей в помощь политзаключенному Николаю Статкевичу

/ Политика
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Волна солидарности с политзаключенными в Беларуси не стихает.

Такой вывод можно сделать из сообщения Марины Адамович, жены одного из узников Николая Статкевича.

Как сообщила она Naviny.by, менее чем за сутки в фонд поддержки оппозиционного политика в рамках кампании By_help было собрано около 5 тысяч рублей.

«Деньги поступают на мою карточку. Очень разные суммы — от 1 до 100 рублей», — сообщила Адамович.

По ее словам, «большинство переводов безымянные, но есть и именные».

«Это, на самом деле, невероятно и оченьт трогательно», — подчеркнула жена политзаключенного.

Статкевич должен был 30 июня выйти на свободу после отбытия 30 суток административного ареста, однако его не выпустили. За день до этого, 29 июня, политика признали подозреваемым по части 1 статьи 342 УК и арестовали. Его подозревают в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, по предварительному сговору с видеоблогером Сергеем Тихановским.
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Тэги: политзаключенные Персона: Николай Статкевич Марина Адамович

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