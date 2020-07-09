Глава Минздрава: за месяц количество случаев COVID-19 и пневмоний снизилось в несколько раз
За последний месяц количество инфицированных COVID-19 снизилось в несколько раз, и количество пневмоний тоже, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
«Последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями», — сказал Караник, комментарий которого ситуации с COVID-19 показал телеканал
«За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз, и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз. Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования», — дополнил министр.
Как отмечают в Минздраве, сейчас нет необходимости в большом количестве больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем идет проверка готовности медучреждений на случай второй волны COVID-19.
По данным министерства, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 64 411 (+187 за последние сутки), скончалось 449 человек (+6).
За последние сутки прирост инфицированных, согласно официальной статистике, вновь зафиксирован ниже 200. В предыдущие сутки был 221 новый случай и семь смертей.
С начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 53 609 пациентов (за последние сутки 755). Таким образом, излечилось более 80% заболевших.
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