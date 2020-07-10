Солодуха рассказал, как оказался рядом с Лукашенко на площади Победы

На праздновании Дня Независимости 3 июля во время выступления Александра Лукашенко на площади Победы ближе всех к нему стоял заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

О том, как популярный певец оказался рядом с президентом сам Солодуха рассказал в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

«Накануне была репетиция — 2 июля. А буквально за два дня до этого мне позвонила сотрудница Министерства культуры и сказала, что меня приглашают возложить цветы 3 июля вместе с главой государства на площади Победы. "Как вы на это смотрите?" Я говорю: "Положительно, я приму участие с большой радостью".

2 июля провели репетицию, 3-го мы приехали утром: я, сыновья, мой водитель. Припарковались возле цирка, прошли контроль. Я пошел, поздоровался со всеми членами правительства, впервые у меня такое было, занял свое место (слева в первой шеренге), и пошло шествие.

Глава государства вместе с детьми, с пионерами встречал нас на площади Победы. Началось возложение. Первым, естественно, президент, сыновья, правительство. Я обычно не спешу никогда. Думаю, дам возможность всем это сделать, и, по-моему, я был уже самый крайний, положил цветы, привстал на колено, поворачиваюсь, и уже не помню — то ли речь, то ли гимн пошел, — я про себя подумал: а куда же мне идти? Влево? Вправо?

Я увидел премьер-министра, Наталью Ивановну Кочанову. Думаю, раз внутренний голос подсказал, наверное, нет, туда не надо. Внутренний голос: "Стой на месте". И всё. Экспромт, говорю, как есть. Причем накануне, когда была репетиция, никто не сказал, куда становиться. Если бы было сказано, конечно, я занял бы ту точку. Про шеренгу было сказано — конкретное место, два суворовца по бокам, во второй шеренге — главный банкир страны.

Я вечером приехал закрывать концерт на стелу, и все артисты, Ирина Дорофеева и многие другие, сказали, что это было по сценарию. Я ответил: нет, это спонтанно получилось. Очень много звонков — друзья, знакомые, родственники. Я расценил это так: оказаться в нужном месте в нужный час».