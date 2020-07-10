Лукашенко: не хочу, чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты
В настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда идет передел мира, и на данном этапе для Беларуси очень важно найти свое место.
Как заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ, «сейчас идет передел мира. Не дележка, а передел».
«И в этой ситуации главное — ответить на вопрос, где наше место», — цитирует главу государства его пресс-служба.
Сложившуюся ситуацию он назвал «уникальной, но при этом очень тяжелой и опасной». «Балансировать между этими гигантами [мировыми центрами сил] — это очень опасное дело, но куда деваться?» — сказал он.
По мнению Лукашенко, главная задача для лидера страны на данном этапе сохранить независимое, суверенное государство.
«Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты», — отметил он.
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