Лукашенко: не хочу, чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты

В настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда идет передел мира, и на данном этапе для Беларуси очень важно найти свое место.

Как заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ, «сейчас идет передел мира. Не дележка, а передел».

«И в этой ситуации главное — ответить на вопрос, где наше место», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Сложившуюся ситуацию он назвал «уникальной, но при этом очень тяжелой и опасной». «Балансировать между этими гигантами [мировыми центрами сил] — это очень опасное дело, но куда деваться?» — сказал он.

По мнению Лукашенко, главная задача для лидера страны на данном этапе сохранить независимое, суверенное государство.

«Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты», — отметил он.

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