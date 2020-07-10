У и.о. президента Боливии обнаружили COVID-19
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заболела COVID-19.
О том, что результат ее теста на коронавирус дал положительный результат Аньес сообщила в своем микроблоге.
Политик утверждает, что чувствует себя хорошо и продолжает работать на самоизоляции.
10 ноября 2019-го президент страны Эво Моралес подал в отставку. Вслед за ним вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера отказался от исполнения обязанностей президента. Такое же решение принял спикер сената Адриана Сальватьерра и председатель палаты представителей Виктор Борда. Первый вице-спикер сената страны также отказался вступить в должность президента. Следующей в очереди оказалась Жанин Аньес как второй вице-спикер сената.
Таким образом, с 10 ноября 2019-го она является исполняющим обязанностей президента на себя.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 10 июля, Боливия находится на 40-м месте в списке стран по заболеваемости COVID-19 (44 113 случая заражения). За весь период пандемии здесь умерло 1 638 человек).
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