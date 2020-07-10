Сергей Спарыш признан политзаключенным

Белорусские правозащитники признали активиста оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергея Спарыша политзаключенным. Соответствующее заявление опубликовано на правозащитном сайте spring96.org .

Фото svaboda.org

В отношении Спарыша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), правозащитное сообщество Беларуси признает политзаключенным.

«При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов «дела Тихановского», — говорится в заявлении. — На основании этого белорусские правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Сергея Спарыша и прекращения его уголовного преследования».

Спарыш был задержан 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов в штатском силой вытащили активиста из квартиры почти без одежды. Его доставили в изолятор отбывать 15-суточный арест за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая, которое суд расценил как несанкционированную акцию.

9 июля стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК по событиям 29 мая в Гродно.

На данный момент Сергей Спарыш является подозреваемым по этому делу и находится в ИВС Минска.