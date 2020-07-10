В Лиде милиция разогнала криминальную сходку вора в законе Саши Кушнера

9 июля в Лиде ГУБОПиК разогнал сходку уголовных авторитетов во главе с вором в законе Александром Кушнеровым по прозвищу Саша Кушнер.

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники полагают, что встреча криминальных авторитетов связана с освобождением из мест лишения свободы другого вора в законе Павла Алексеевича по кличке Паштет, который является противником Кушнерова.

Возле местного озера оперативники и бойцы СОБРа задержали 32 человека — представителей уголовной среды из различных городов, их возраст от 22 до 60 лет. Большинство привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. Двое их них, приехав в Лиду, нарушили требования превентивного надзора.