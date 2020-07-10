Бывшей помощнице Бабарико Елене Карагачевой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

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Бывшей помощнице Виктора Бабарико в «Белгазпромбанке» Елене Карагачевой, которая находится в СИЗО КГБ, 9 июля предъявили обвинение, сообщил БелаПАН ее защитник Владимир Созончук.

По словам адвоката, клиентку обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на основании части 2 статьи 243 УК. Обвиняемая вину отрицает.

Созончук отметил, что в ближайшие дни подаст в Генеральную прокуратуру жалобы на незаконность обвинения в отношении Карагачевой и на незаконность ее заключения под стражу.

Член инициативной группы по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты и личный помощник экс-банкира, работавшая с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет, Елена Карагачева была задержана вечером 1 июля и доставлена в СИЗО КГБ.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других коммерческих компаний, в том числе в «ПриватЛизинге», прошли обыски в рамках уголовных дел, которые Комитет госконтроля возбудил в связи с якобы выявленными фактами уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

18 июня Виктор Бабарико, а также его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны и помещены в СИЗО КГБ.

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Тэги: СИЗО КГБ дело Белгазпромбанка Персона: Елена Карагачева Виктор Бабарико Владимир Созончук

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