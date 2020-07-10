Белорусские удаленщики смогут год работать на Барбадосе по специальной визе

Премьер-министр Барбадоса Миа Мотли рассказала, что правительство острова планирует выдавать Barbados Welcome Stamp — визу, которая даст возможность иностранным туристам жить и работать на острове целый год.

Фото: iStock

Таким образом правительство хочет привлечь путешественников и уменьшить экономические последствия пандемии, сообщает CNBC .

Виза доступна для жителей всех стран. Если турист летит из страны с высоким уровнем заражения (более 10 тыс. заболевших за последнюю неделю), он должен пройти тест на отсутствие Covid-19 не менее чем за 72 часа до прибытия. Люди из стран с низким уровнем заражения (менее 100 новых заболевших за последние семь дней) могут сделать справку за неделю до вылета.

Путешественники, которые не смогли сделать справку до вылета, смогут пройти тест на коронавирус на Барбадосе, но тогда нужно будет соблюдать двухдневный карантин, пока готовятся результаты. Все прибывающие на остров туристы должны носить маски в общественных местах.

По данным университета Джона Хопкинса, ситуация с коронавирусом на Барбадосе не была критичной — 98 подтвержденных случаев заражения и семь смертей. Остров возобновит международное авиасообщение с 12 июля.